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Erzurum Valisi Baruş, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti

Erzurum Valisi Baruş, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Servisi’nde sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'nde sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Bin 460 çocuğun sünnet edildiği] hastanede incelemelerde bulunan Vali Baruş, ailelere sünnet işlemlerini mutlaka uzman hekim gözetiminde ve hastane ortamında yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ziyaretinde çocuklarla yakından ilgilenen ve sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Baruş, ailelerle de sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sünnet mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalı"

Sünnetin, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan ve Hz. Muhammed'den gelen önemli bir gelenek olduğunu anımsatan Vali Aydın Baruş, işlemin çocukların sağlığını riske atmayacak şekilde, uygun sağlık koşullarında gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Sünnet işlemlerinin hastane ortamında yapılmasının olası sağlık sorunları ve komplikasyonların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Baruş, ailelerin bu konuda hassas davranması gerektiğini belirtti.

Bir yılda bin 460 çocuk sünnet edildi

Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'nde bu yıl içerisinde 1.460 çocuğun sünnet işleminin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Vali Baruş, çocukların işlemlerinin ardından aynı gün içerisinde taburcu edildiğini ve doktorların tavsiyeleri doğrultusunda evlerinde istirahat ettiklerini söyledi.

Sünnet hizmetlerinin tamamen ailelerin talepleri doğrultusunda şekillendiğini ve sağlıklı, güvenli bir ortamda sunulmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Baruş, emeği geçen tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Vali Baruş, ziyaretinin sonunda sünnet olan çocuklara ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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