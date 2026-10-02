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Erzurum Valisi Baruş, İl Jandarma Komutanı Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu

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Erzurum Valisi Baruş, İl Jandarma Komutanı Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığına nezaket ziyaretinde bulunarak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile görüştü. Görüşmede asayiş ve güvenlik çalışmaları istişare edildi; Baruş, Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığına nezaket ziyaretinde bulunarak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında İl Jandarma Komutanlığı binasına gelişinde askeri tören mangası tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, karşılama mangasını selamladıktan sonra komutanlık şeref defterini imzaladı.

Ardından makama geçen Vali Baruş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulurken, Vali Aydın Baruş, Tümgeneral Yıldız'a yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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