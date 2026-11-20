Erzurum Valisi Baruş, Çocuk Hakları Günü'nde komite üyelerini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini kabul etti. Görüşmede çocuk haklarının korunması ve eşit fırsatlar vurgulandı; Baruş, her çocuğun sevgi ve güven ortamında büyümesinin ortak sorumluluk olduğunu söyledi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini makamında kabul etti.
Gerçekleştirilen görüşmede, çocukların haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerinin desteklenmesi, eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarının önemi üzerinde duruldu.
Vali Aydın Baruş, her çocuğun sevgi, ilgi, güven ortamında büyümesinin ve geleceğe umutla hazırlanmasının ortak sorumluluğumuz olduğunu ifade etti.