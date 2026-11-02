Erzurum Valisi Aydın Baruş’tan şehit ailesine anlamlı ziyaret

Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit Polis Memuru Orhan Dilekçi'nin ailesini evinde ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Vali Aydın Baruş, vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve geride bıraktıkları ailelerinin yanında olmanın en önemli vazifelerden biri olduğunu vurguladı. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Baruş, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri bizlerin her zaman baş tacıdır" dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu belirten Vali Baruş, şehit Polis Memuru Orhan Dilekçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devletin kendilerini yalnız bırakmadığı için Vali Aydın Baruş'a teşekkür etti.

Ziyaret, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı