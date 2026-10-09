Erzurum Valisi Aydın Baruş, gazilerin taleplerini dinleyip vefa mesajı verdi

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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Vali Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci ve yönetim kurulu üyeleri ile gaziler tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında dernek üyeleriyle yakından ilgilenen Vali Baruş, gazilerin talep, istek ve görüşlerini tek tek dinleyerek notlar aldı. Aziz vatanın bağımsızlığı, bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını siper ederek fedakarlıkta bulunan gazilerle bir süre sohbet eden Baruş, kahramanlara duyulan vefa borcunun hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Vali Aydın Baruş, devletin ve milletin gazilere olan vefa ile minnettarlık duygusunun her zaman en üst düzeyde yaşatılacağını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, dernek yönetimi ve gazilerin Vali Baruş'a teşekkürlerini iletmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı