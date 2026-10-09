Haberler

Erzurum Valisi Aydın Baruş, gazilerin taleplerini dinleyip vefa mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş, gazilerin taleplerini dinleyip vefa mesajı verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Gazilerin talep ve görüşlerini dinleyen Baruş, vefa borcunun ödenemeyeceğini, devletin ve milletin her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Vali Aydın Baruş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci ve yönetim kurulu üyeleri ile gaziler tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında dernek üyeleriyle yakından ilgilenen Vali Baruş, gazilerin talep, istek ve görüşlerini tek tek dinleyerek notlar aldı. Aziz vatanın bağımsızlığı, bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını siper ederek fedakarlıkta bulunan gazilerle bir süre sohbet eden Baruş, kahramanlara duyulan vefa borcunun hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Vali Aydın Baruş, devletin ve milletin gazilere olan vefa ile minnettarlık duygusunun her zaman en üst düzeyde yaşatılacağını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, dernek yönetimi ve gazilerin Vali Baruş'a teşekkürlerini iletmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
İstanbul Valisi Davut Gül: Maltepe'de çöken binanın enkazının altında yangın var

İşte Maltepe'de ekiplerin işini zorlaştıran korkunç detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kara yolunu kilitleyen kaza: Çok sayıda ölü var
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

Hülya Avşar’dan Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’na: İkinizi de çok seviyorum
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor