Erzurum Valiliği'nde Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık Projesi Başladı

Erzurum Valiliği'nde yürek ısıtan farkındalık uygulaması takdir topladı. Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu isimli down sendromlu özel çocuklar, Erzurum Valiliği'nde göreve başladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin "Valiliğimizin gülleri" diye adlandırdığı down sendromlu özel çocuklar Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu, Valilik makamında göreve başlayarak misafirlere hizmet vermeye başladı. Vali Çiftçi, "Çağla ve Elif'in güler yüzü, samimiyeti ve çalışkanlığı bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Onların sevgisi ve hayat dolu enerjisi, bizlere umut oluyor. Aradan üç gün geçmesine rağmen işlerine çok iyi uyum kazandılar. Kendilerini valiliğimiz gülleri olarak değerlendiriyorum. İnsanlığın en masum halini temsil ediyorlar. Bulundukları ortama neşe güzellik katıyorlar. Çalışmalarından son derece memnunuz. Kendilerine hayırlı çalışmalar diliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığımıza İŞKUR Genel müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Valiliğime 105 işgücü uyum kapsamında 105 kadro verildi. 2'sini valiliğimizde değerlendiriyoruz. Uygulamamızın diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu ise, "Çok mutluyuz. Sayın valimizi çok sevdik. Babamızın yerine koyduk. Mesai arkadaşlarımızda bize çok yardımcı oldular. Burada valimize ve misafirlere çay servisi ıhlamur servisi yapıyoruz" - ERZURUM