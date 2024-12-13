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Erzurum Valiliği ISO 10002 Belgesi'ni Aldı

Erzurum Valiliği ISO 10002 Belgesi'ni Aldı
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Erzurum Valiliği, vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefleyerek ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Belge, müşteri şikayetlerinin adil ve sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlıyor.

Vatandaşlara beklentilerinin ötesinde hizmet sunmayı hedefleyen ve memnuniyet düzeylerini artırma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Erzurum Valiliği, uluslararası bir standart olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

ISO 10002 Belgesi, müşteri şikayetlerinin adil, şeffaf ve sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlayarak kurumların hizmet kalitesini yükseltmesine, vatandaş memnuniyetini artırmasına ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmasına olanak tanıyor. Bu kapsamda belge alım sürecinde Valilik çalışanları, bir haftalık eğitime tabi tutuldu.

Erzurum Valiliği'nde düzenlenen ISO 10002 Belgesi Takdim Töreni, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Türk Standartları Enstitüsü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan katıldı.

Bu önemli başarıyla Erzurum Valiliği, vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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