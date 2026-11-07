Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Vali Yardımcısı Özay, organ bağışının hayati önemine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Vali Yardımcısı Özay, organ bağışının hayati önemine dikkat çekti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki organ bağışı standını ziyaret ederek bilgi aldı. Özay, organ bağışının hayati önemine değinerek farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulan organ bağışı farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özay, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Organ Bağışı Koordinatörlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla oluşturulan bilgilendirme standı, protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, beraberinde 9. Kolordu Kurmay Başkanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve diğer protokol üyeleriyle birlikte standı ziyaret ederek görevli sağlık personelinden organ bağışı süreçleri ve farkındalık faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Özay: Organ bağışı hayati önem taşıyor

Ziyaret sırasında organ bağışının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, organ nakli bekleyen hastalar açısından bağışın hayati bir değer taşıdığını ifade etti.

Organ bağışının birçok insana yeniden yaşama tutunma fırsatı sunduğuna dikkat çeken Özay, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

Özay, organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir bağış, birden fazla hayata umut

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan bilgilendirme standında, organ bağışının önemi ve bağış süreçleri hakkında hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara bilgi veriliyor.

Organ bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşların başvurularının da kabul edildiği stant aracılığıyla bağış bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumda duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla, tek bir organ bağışının birden fazla insanın hayatına umut olabileceği mesajı veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti20

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 18

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi21

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada