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Erzurum'un Tekman ilçesinde sel felaketi

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Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Çukuryayla Mahallesinde etkili olan sel, ekili arazilere zarar verdi. Sel sırasında mahalle sakinleri cep telefonuyla suyun önünü kapatmaya çalışırken görüntülendi. Sel ayrıca köprüde tahribata yol açarak ulaşımı da aksattı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sel Çukuryayla Mahallesinde ekili arazilere zarar verdi.

Tekman ilçesine bağlı Çukuryayla Mahallesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel ekili arazileri su altında bıraktı. Mahalle sakinlerinin dereden taşan suyun önünü kapatmak için dereye aşağıya koşması cep telefonu ile görüntülendi.

Dereden gelen sel mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken köprüde oluşan tahribat ulaşımı da aksattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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