Erzurum'un Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde 3,0 Büyüklüğünde Deprem
Erzurum'un Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde saat 13,29'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; merkezi Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde saat 13,29 'da meydana gelen deprem 9,4 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.
Erzurum'un Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde saat 13,29'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; merkezi Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde saat 13,29 'da meydana gelen deprem 9,4 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. - ERZURUM