Erzurum'un Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde 3,0 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'un Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde saat 13,29'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; merkezi Pasinler İlçesi Büyüktüy Köyü'nde saat 13,29 'da meydana gelen deprem 9,4 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. - ERZURUM