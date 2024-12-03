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Erzurum'un Aşkale İlçesinde Yaz Gündüzleri Kış Geceleri

Erzurum'un Aşkale İlçesinde Yaz Gündüzleri Kış Geceleri
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Aşkale'de kar yağışının ardından gündüzleri güneşli, geceleri ise Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmak zorunda kalıyorlar.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gündüz yaz gece kış mevsimi yaşanıyor.

Aşkale'de yağan kar sonrası gündüzleri genelde güneşli günler geceleri ise tam tersi Sibirya soğukları yaşanmaya devam ediyor.

Gece vatandaşlar soğuk havanın etkisiyle araçları donmasın diye çalıştırmak zorunda kalıyor, çalıştırmayanlar ise gündüzleri takviye ettirmek zorunda kalıyor. Soğuktan gece ağaçların dalları kırağı ile kaplanıp günün ilk ışıklarıyla birlikte doğan güneşin etkisiyle eriyor. Çatılardan dev buz sarkıtları meydana gelen ilçede, vatandaşlar hiç böyle bir kış mevsimi görmediklerini belirtiliyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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