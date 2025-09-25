Erzurum'un Aşkale İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bugün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, Aşkale'ye sınır olan Erzincan'ın Tercan ilçesinde de hissedildi.

Afad verilerine göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde saat 11.29'da 4.4 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Herhangi bir yıkım ve olumsuzluğa neden olmayan deprem Aşkale'nin yanı sıra Erzincan'ın Tercan ilçesinde de hissedildi.

Tercan'da yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar depremi hissettiklerini belirterek sarsıntının durmasının ardından bir süre açık alanda beklediklerini kaydettiler. - ERZİNCAN