Erzurum'un Aşkale İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı Erzincan'ın Tercan ilçesinde de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Aşkale olduğunu ve 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Herhangi bir yıkım veya olumsuz durum olmadığı belirtildi.
Afad verilerine göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde saat 11.29'da 4.4 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Herhangi bir yıkım ve olumsuzluğa neden olmayan deprem Aşkale'nin yanı sıra Erzincan'ın Tercan ilçesinde de hissedildi.
Tercan'da yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar depremi hissettiklerini belirterek sarsıntının durmasının ardından bir süre açık alanda beklediklerini kaydettiler. - ERZİNCAN
