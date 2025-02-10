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Erzurum Teknik Üniversitesi ve İŞKUR'dan İş Kulübü Protokolü

Erzurum Teknik Üniversitesi ve İŞKUR'dan İş Kulübü Protokolü
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Erzurum Teknik Üniversitesi, İŞKUR ile yaptığı iş birliği protokolüyle, öğrencilere ve dezavantajlı gruplara iş bulma fırsatları sunacak. İŞKUR Kampüsü'nde düzenlenecek eğitimlerle işgücü piyasası bilgileri verilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) Erzurum İl Müdürlüğü arasında İş Kulübü Hizmetleri'nin sunumuna ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite öğrencileri dahil olmak üzere ilk kez iş hayatına atılacaklar, işini değiştirmek isteyenler ve dezavantajlı grupların iş bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla İŞKUR tarafından hayata geçirilen İş Kulübü Programı'na ETÜ de dahil oldu.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'nun yanı sıra ETÜ üst yönetimi ile İŞKUR'dan gelen heyet katıldı.

İmzalanan protokol ile ETÜ bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüsünde, İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konular hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Ayrıca öğrenciler mesleki deneyimlerini artırabilecekleri ve teorik bilgilerini uygulamaya dökebileceği İşbaşı Eğitim Programına da dahil olabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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