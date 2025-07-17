Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti
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Prof. Dr. Muammer Yaylalı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni 18 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) kurucu Rektörü, eski Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında vefat eden Yaylalı'nın cenazesi 18 Temmuz 2025 günü cuma namazına müteakip Narmanlı Camii'nden kaldırılacak. Aynı gün saat 11: 00'de Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük önünde de tören düzenlenecek. Merhumun cenazesi Asri Mezarlıkta defnedilecek. Taziyeler ise Şehristan Konutları C3 blok altı toplantı odasında kabul edileceği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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