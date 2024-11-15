Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Kadınların Güçlenmesi İçin Önemli Protokol

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Yakutiye Kaymakamlığı ve Palandöken Kaymakamlığı ile iş birliği köprüsünü güçlendiriyor.

Ortak çalışmalar yürütmek ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla aynı masada buluşan ETÜ, Yakutiye Kaymakamlığı ve Palandöken Kaymakamlığı arasında "Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Palandöken İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç Katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında kurumlar arasında sürekli eğitim programları, seminerler, konferanslar, geziler, araştırma projeleri ve bilimsel çalışmaları ortak şekilde yürütülerek kadınların toplumsal hayata katılımının artırılması, dezavantajlı kadınların yaşam standartlarını iyileştirilmesi ve hayatlarını kolaylaştırıcı çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninin ardından protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Çakmak, toplumu ilgilendiren konular hakkında yapılan iş birliklerinin ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek: "Üniversitelerin en önemli görev ve sorumluluklarından birisi toplumsal katkıdır. Bu doğrultuda geride bıraktığımız süreçte çok sayıda projeye imza attık. Şehirdeki paydaşlarımızla istişare görüşmeleri yaptık ve çok sayıda ortak projede yer aldık. Bugün de Yakutiye ve Palandöken Kaymakamlıklarımızla bir araya gelerek dezavantajlı kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için yeni bir protokole imza attık. Kadın ve Aile Çalışmaları, Kariyer Planlama, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Psikoloji ve Sürekli Eğitim gibi uygulama ve araştırma merkezlerimiz ile kaymakamlıklarımızın Aile Destek Eğitim Merkezleri uyum içerisinde bu süreci yönetecek. Protokolümüzün somut çıktıları olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha Kaymakamlarımız Yusuf Durani Dinç'e ve Tuncay Kaldırım' a teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM