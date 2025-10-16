Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Etkinliği

Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim ve Kültür Kulübü, 'Kardeşlerine Destek, Gazze'ye Nefes Ol' sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk etkinliğinde elde edilen gelirleri Türkiye Kızılay Derneği'ne bağışladı. Kulüp Başkanı İbrahim Turgay, etkinliğin amacının hem kulübü tanıtmak hem de mazlum coğrafyalara destek olmak olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim ve Kültür Kulübü Topluluğu, "Kardeşlerine Destek, Gazze'ye Nefes Ol" sloganıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi.

Etkinliklerde elde edilen gelirler, Erzurum Palandöken Kızılay İlçe Başkanlığı ile yapılan istişare sonucunda Türkiye Kızılay Derneği'ne bağış olarak teslim edildi.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amacımız hem kulübümüzü tanıtmak hem de mazlum coğrafyalara destek olmaktı. Öğrenci arkadaşlarımızın duyarlılığı bizi gururlandırdı. Bu dayanışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, hem üniversite içi dayanışmayı güçlendirdi hem de gençlerin sosyal sorumluluk bilincine örnek oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
