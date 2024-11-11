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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Ziya Gökalp Paneli Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Ziya Gökalp Paneli Düzenlendi
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp'in vefatının 100. yılı anısına düzenlenen panelde, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek Gökalp'in hayatı ve felsefesi üzerine tartışmalarda bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Paneli düzenlendi.

Vefatının 100. yılında büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp'i anmak ve düşünce dünyasını anlamak amacıyla Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü ETÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Bakır'ın yaptığı panelde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Utku ve Prof. Dr. Nuray Karaca ile ETÜ'den Prof. Dr. Murat Kacıroğlu ve Arş. Gör. Hasan Daşdemir konuşmacı olarak yer aldı.

İlgiyle takip edilen programda Ziya Gökalb'in hayatı, eserlerinin yanı sıra tarih anlayışı, Türk Sosyolojisindeki etkisi, felsefe anlayışı ve Türk Felsefesine katkısı, Türk Dili ve Edebiyatındaki yeri panelistler tarafından ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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