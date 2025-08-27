Erzurum Teknik Üniversitesi'nde YKS Doluluk Oranı Yüzde 99'a Ulaştı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 99'luk doluluk oranına ulaştı.

Kısa sürede elde ettiği akademik başarılar ve öğrencilere sunduğu geniş imkanlarla Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumları arasında yerini sağlamlaştıran ETÜ, 2025 YKS sonuçlarına göre doluluk oranında önemli bir başarı elde etti. Modern kampüs imkanları, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken ETÜ'de; Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin mühendislik bölümleri tam doluluk oranına ulaştı.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemize gösterilen yoğun ilgiden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. ETÜ'yü tercih ederek aramıza katılan tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz, sadece bir yükseköğretim kurumunu kazanmış olmuyor; aynı zamanda bilimsel, kültürel ve sosyal anlamda kendilerini geliştirecekleri, hayat boyu unutamayacakları bir deneyimin parçası oluyorlar. Bizler de onların bu yolculuğunda en güçlü destekçileri olacağız. ETÜ olarak amacımız, öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi kazandırmak değil; aynı zamanda araştırma yapabilen, sorgulayan, yenilikçi ve topluma değer katan bireyler yetiştirmektir. Onların üniversitemizde geçirecekleri süre boyunca kendilerini hem mesleki hem de kişisel açıdan geliştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Üniversitemiz, her geçen yıl artan başarı grafiğiyle bölgesine ve ülkemize katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bugün bize emanet edilen gençler, yarının bilim insanları, girişimcileri, liderleri ve yöneticileri olacaktır. Onların bu yolda kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha ETÜ Ailesine katılan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, hayatlarının bu yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum." - ERZURUM