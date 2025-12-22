ETÜ'de iklim değişikliği ve etkileri ele alındı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü öncülüğünde ve ETÜ öğrenci topluluklarından Ekoloji ve İklim kulübü ile Kutup Araştırmaları Kulübü'nün katkılarıyla " İklim Değişikliği : Etkiler ve Çözüm Arayışları" adlı panel gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal etkilerini bilimsel veriler ışığında ele almak, çözüm yaklaşımlarını disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışmak ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen panele Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve çok sayıda personel ile öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Gördes Aydoğdu'nun üstlendiği Panelde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu, iklim değişikliğinin ekstrem hidrolojik olaylar üzerindeki yansımalarını ele alırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Akalın, iklim değişikliğinin beslenme süreçleriyle ilişkisini değerlendirdi. Öte yandan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş, iklim değişikliği koşullarında kar ölçümü, yönetimi ve su kaynaklarına yönelik yaklaşımlar hakkında dinleyenlere bilgi verirken, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Yetim ise küresel ölçekte değişen iklim koşullarına karşı yapılması gerekenleri anlattı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, Ekoloji ve İklim kulübü ile Kutup Araştırmaları Kulübü öğrencilerinin ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen DOA İade Makinesinin tanıtımını gerçekleştirilmesiyle sona erdi. - ERZURUM