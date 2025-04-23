Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Gürol, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr İsmail Hakkı Tör, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören 135 öğrencinin beyaz önlük giyme heyecanını yaşadığı programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İzzet Ülker, sağlık alanında eğitim gören gençlerin mesleklerine ilk adımlarını attıklarını ifade ederek, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Ülker'in ardından kürsüye çıkan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Hakkı Tör ise hastanenin fiziki ve teknik imkanları hakkında bilgi vererek, öğrencilere sağlanan staj imkanlarının önemine dikkat çekti. Başhekim Tör, sağlık profesyoneli adaylarının pratik becerilerini geliştirmeleri açısından bu imkanların son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin önlüklerini giyerek mesleki etik ve sorumluluklarını simgeleyen "Öğrenci Andı"nı okumasıyla devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi. - ERZURUM