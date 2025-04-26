Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Akredite Edildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı, iki yıl süreyle akredite edildi.

Öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, programların kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK), ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programını iki yıl süreyle akredite etti.

2024 yılı değerlendirme sürecinde FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmeye tabi tutulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı, yapılan incelemeler sonucunda 11 Nisan 2025 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite olmaya hak kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programının Fen Fakültesi bünyesinde akredite olan ilk program olduğuna dikkat çekerek: "Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programımız 2024 yılı değerlendirme sürecinde FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmeye tabi tutularak iki yıl süreyle akredite oldu. Üniversitemiz genelinde başlattığımız akreditasyon süreçlerinin meyvelerini almaya başlamaktan ötürü memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte başvuru süreci devam eden diğer programlarımız için de olumlu sonuçlar bekliyoruz. Bu vesileyle Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programının akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM