Erzurum Teknik Üniversitesi, EAIE 2025 Fuarı'nda Uluslararası İş Birliklerini Güçlendiriyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Avrupa'nın en büyük uluslararası eğitim etkinliklerinden biri olan Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (European Association for International Education-EAIE) 2025 Fuarına katıldı.

Uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmek ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla bu yıl uluslararasılaşma, değişim programları, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve inovasyon temalarıyla düzenlenen EAIE 2025, dünya genelinde 7.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. ETÜ, Türkiye Ulusal Ajansı'nın öncülüğünde ülkemizden fuara katılan 95 üniversite arasında yer aldı.

İsveç'in Göteborg kentinde, 9-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Svenska Mssan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara ETÜ'yü temsilen katılan Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan Manay, birçok üniversite ve uluslararası kuruluşun temsilcileriyle görüşerek ortak projeler, iş birlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine yönelik önemli temaslarda bulundu.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Eyüphan Manay, EAIE 2025'in uluslararası iş birliklerini geliştirmek adına önemli fırsatlar sunduğunu belirterek: "ETÜ olarak, uluslararasılaşmayı kurumsal gelişimimizin temel bir unsuru olarak görüyoruz. Bu doğrultuda EAIE 2025, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarıyla yeni bağlantılar kurmamıza ve mevcut iş birliklerimizi daha da güçlendirmemize olanak sağladı. Görüştüğümüz kurumlarla öğrenci ve akademik personel hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve çift diploma programları gibi alanlarda verimli temaslar gerçekleştirdik. Bu tür uluslararası etkinliklerin, üniversitemizin küresel ölçekte görünürlüğünü artırma noktasında çok değerli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM