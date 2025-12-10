Haberler

ETÜ, üniversiteler ligindeki şampiyonluğunu basın buluşmasıyla kutladı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Liginde 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olmasını kutladı. Çakmak, bu başarının çok yönlü bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı ve yeni başarıların kapılarını aralayacağına inandıklarını belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2024-2025 sezonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Liginde 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak ETÜ'yü Türkiye şampiyonu yapan sporcular için düzenlenen programda basın mensuplarını ağırladı.

Yaşam Merkezi VIP Salonunda gerçekleştirilen programa basın mensuplarının yanı sıra akademik-idari personel, sporcular ve öğrenciler de katıldı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Çakmak, ETÜ'nün elde ettiği başarının çok yönlü bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak: "Bugün burada, üniversitemiz için gurur dolu bir anı paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 2024-2025 sezonunda 182 üniversite arasında toplam madalya sıralamasında Türkiye şampiyonu olmak, yalnızca bir spor başarısı değil; aynı zamanda kararlılığın, disiplinin, azmin ve kurumsal vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, Erzurum Teknik Üniversitesi ailesinin birlikte ortaya koyduğu büyük emeğin, inancın ve yüksek hedeflere yürüyen bir iradenin sonucudur. Elde edilen şampiyonluk, sporcularımızın sahada verdiği mücadelenin, antrenörlerimizin özverisinin, akademisyenlerimizin rehberliğinin ve idari kadromuzun koordineli çalışmasının somut bir yansımasıdır. Her bir öğrencimizi ve bu sürece katkı sunan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında elde edilen şampiyonluğun yeni başarıların kapısı aralayacağına inandıklarını ifade eden Rektör Çakmak: "Bugünkü şampiyonluk elbette bir sonuçtur; ancak bunu bir son değil, yeni başlangıçların işareti olarak görüyoruz. Sporun her alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarılar elde etmek ve gençlerimize daha geniş ufuklar açmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Erzurum Teknik Üniversitesi, bilimde, sanatta, kültürde ve sporda Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir. Ayrıca, bizleri yakından takip eden, başarılarımızı kamuoyuna objektif ve doğru bir şekilde aktaran siz değerli basın mensuplarına da teşekkürlerimi sunmak isterim. Üniversitelerin ürettiği değerlerin toplumla buluşması, sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır" dedi.

Konuşmasının ardından ETÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve toplumsal katkı projeleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Rektör Çakmak, Üniversitenin son yıllarda yakaladığı ivme, ulusal ve uluslararası başarılar ile yeni dönem hedefleri hakkında basın mensuplarına detaylı bilgiler aktardı.

Programın, Rektör Çakmak'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ile sona erdi. - ERZURUM

