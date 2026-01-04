Haberler

Şehir hastanesi otoparkı geçici olarak kapatıldı

Erzurum Şehir Hastanesi, yoğun kar yağışı sonrası temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle bir otopark alanını geçici olarak kapattı. Diğer otoparklar hizmet vermeye devam ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesi otoparkı bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nce yapılan yazılı açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrasında, Erzurum Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan dokuz otopark alanından birinde geçici süreli bakım, temizlik ve teknik kontrol çalışmalarının yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Söz konusu otopark alanında; yoğun kar yağışı sonrası oluşan kar ve buz birikintilerinin temizlenmesi, drenaj ve altyapı sistemlerinin kontrol edilmesi ile olası risklerin önlenmesi amacıyla tesisat, mekanik ve elektrik bakım-onarım çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, park halinde bulunan araçların zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve teknik ekiplerin çalışmalarını güvenli, sağlıklı ve etkin bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla ilgili otopark alanı geçici olarak kullanıma kapatılmıştır.

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması adına, söz konusu alan dışındaki diğer otoparklar hizmet vermeye devam etmekte olup, hastane yerleşkesi içerisinde gerekli yönlendirme ve bilgilendirme düzenlemeleri yapılmıştır. Otopark kullanımına ilişkin tüm tedbirler, hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması esas alınarak planlanmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmalar, önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında olup; hastanemizin tüm hizmet alanlarında güvenliğin ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bakım, temizlik ve teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından, ilgili otopark alanı en kısa sürede yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

