Haberler

Erzurum Orman Bölge Müdürü Karakurt, Sarıkamış’ta 2026 yılı çalışmalarını masaya yatırdı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Karakurt, Sarıkamış’ta 2026 yılı çalışmalarını masaya yatırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 2026 yılı işletme ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 2026 yılı işletme ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda 2027 yılı üretim planlamaları ve satış hedefleri de ele alındı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü'nün eşliğinde Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ve teknik personelle bir araya gelen Bölge Müdürü Karakurt, işletme bünyesinde sürdürülen üretim, satış ve pazarlama çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Toplantıda, 2026 yılı işletme ve pazarlama programı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler detaylı şekilde değerlendirilirken, yıl sonu hedeflerine ulaşma noktasındaki çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle üretim süreçleri, orman emvallerinin satış performansı, pazarlama faaliyetleri ve sahada yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Teknik ekip tarafından yapılan sunumlarda program kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların son durumu aktarılırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.

Öte yandan toplantının önemli gündem maddelerinden birini de 2027 yılı hazırlıkları oluşturdu. Yeni dönem üretim planlamaları, damga programları, satış stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin hazırlık süreçleri ayrıntılı şekilde görüşülerek, önümüzdeki yıl uygulanacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Saha incelemeleri sırasında ormancılık faaliyetlerinin etkinliği, kaynakların verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürü Serkan Karakurt, çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda disiplinli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2026 yılı hedeflerinin eksiksiz tamamlanması ve 2027 yılı hazırlıklarının titizlikle yürütülmesi yönünde talimatlarda bulundu. Bölge Müdürü Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ile teknik ekibe çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu

Parti feshedildi, gözler onlardaydı! Vekillerin yol haritası netleşti
Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

Tatil cenneti 2 gündür yanıyor! Alevler kilometrelerce yayıldı
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu

MasterChef Eren'in son anları! İlaç detayı kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe turladı, ülke puanı uçuşa geçti
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Nihat Kahveci, ''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldıza verdi veriştirdi

''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

Erkek arkadaşı ve çocukları evdeydi! Göğsünden vurulmuş halde bulundu
Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü

Hastaneye kurşun sıktı: Hayrete düşüren gerekçe
Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Dün gece yaptığını ''En iyisi benim'' diyen bile başaramıyor
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü