Erzurum Orman Bölge Müdürü Karakurt, Sarıkamış’ta 2026 yılı çalışmalarını masaya yatırdı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 2026 yılı işletme ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda 2027 yılı üretim planlamaları ve satış hedefleri de ele alındı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü'nün eşliğinde Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ve teknik personelle bir araya gelen Bölge Müdürü Karakurt, işletme bünyesinde sürdürülen üretim, satış ve pazarlama çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Toplantıda, 2026 yılı işletme ve pazarlama programı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler detaylı şekilde değerlendirilirken, yıl sonu hedeflerine ulaşma noktasındaki çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle üretim süreçleri, orman emvallerinin satış performansı, pazarlama faaliyetleri ve sahada yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Teknik ekip tarafından yapılan sunumlarda program kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların son durumu aktarılırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.

Öte yandan toplantının önemli gündem maddelerinden birini de 2027 yılı hazırlıkları oluşturdu. Yeni dönem üretim planlamaları, damga programları, satış stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin hazırlık süreçleri ayrıntılı şekilde görüşülerek, önümüzdeki yıl uygulanacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Saha incelemeleri sırasında ormancılık faaliyetlerinin etkinliği, kaynakların verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürü Serkan Karakurt, çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda disiplinli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2026 yılı hedeflerinin eksiksiz tamamlanması ve 2027 yılı hazırlıklarının titizlikle yürütülmesi yönünde talimatlarda bulundu. Bölge Müdürü Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ile teknik ekibe çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı