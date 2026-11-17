Erzurum mahreçli Hınıs çalıştayı haberinin bir karesi kaynağından iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bugün saat 15.22'de Erzurum mahreciyle servis edilen 'Hınıs'ın sorunları ve çözüm önerileri çalıştayda masaya yatırıldı' başlıklı haberin 1 karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 15.22'de Erzurum mahreciyle servis edilen " Hınıs'ın sorunları ve çözüm önerileri çalıştayda masaya yatırıldı" başlıklı haberin 1 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı