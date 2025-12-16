Erzurum Kızılay'a üç ödül

Erzurum Kızılay Şubesi, İstanbul'da düzenlenen Şube Kurultayı'ndan 3 ödülle döndü.

Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Oltu Temsilcisi Coşkun Aksu ve Genç Kızılay Erzurum İl Başkanı Nevzat Okur, kurultaya katıldı. Türkiye genelinde 81 il arasında yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda; İl Merkezi Başkanlığı, 2024 yılı gönüllü kazanımı Türkiye 3.'lüğü ödülüne, Oltu Temsilciliği 2024 yılı Gönüllü Kazanımı Türkiye 1.'liği ödülüne, Genç Kızılay Erzurum Teşkilatı, 2025 yılı boyunca yürüttüğü planlı, etkili ve sahaya doğrudan dokunan çalışmaları ile gonulluol.org sistemini en etkin kullanan il olarak "Yılın En Başarılı Genç Kızılay Teşkilatı" ödülüne Kızılay Genel Merkez tarafından layık görüldü.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tüm birimlerimiz ile birlikte "Birlikten İyilik Doğar" sloganıyla; Erzurum için,İyilik için, Hilal'in gölgesinde durmadan çalışmaya devam" denildi. - ERZURUM