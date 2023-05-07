Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanlığına Ürüşan seçildi

Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Konferans Salonunda Yakup Yılmaz'ın Divan Başkanlığında yapılan seçimde mevcut Başkan Veysel Kaya ile Abdulkadir Ürüşan aday oldu.

Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin yapılan seçiminde delegelerin 149'unun oyunu alan Abdulkadir Ürüşan seçildi.

Delegelere teşekkür konuşması yapan Başkan Ürüşan, "Tarım ve Hayvancılığın sorunlarını ve önerilerimizi her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Birlik olarak sorunları beraber, el birliği ile gidermenin çabası içerisindeyiz. Tabi bunu sizlerin destekleri sayesinde yapabiliriz. Birliğimiz açısından 2023 yılını bir önceki yıla oranla daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

Abdülkadir Ürüşan Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri ise Kenan Karafil, Sinan Çoban, Ahmet Ceylan, Fatih Mehmet Yıldız'dan oluştu. - ERZURUM