Erzurum Kent Konseyi'nden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü kutlama mesajı

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleştirilen bu zafer, Türklerin Anadolu topraklarına kalıcı bir şekilde yerleşmelerinin ve burada büyük bir medeniyet inşa etmelerinin kapılarını aralamıştır. Şanlı ecdadımızca, Anadolu'nun bizlere vatan olarak armağan edildiği Malazgirt Zaferi'nin 954. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Malazgirt Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun, azim ve kararlılığın simgesidir. Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki yerini sağlamlaştırmış ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecine büyük katkıda bulunmuştur. Ecdadımızın kahramanlıkla ve fedakarlıkla kazandığı bu zafer, bizlere büyük bir miras bırakmıştır.

Bu miras, geçmişten gelen değerlerimizi, kültürel ve tarihi birikimimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğunu üzerimize yüklemektedir. 954 yıl sonra bu zaferimizi kutlarken; ecdadımızdan aldığımız bu mirasla ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa etme kararlılığı ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu şanlı zafer, Anadolu'nun ebediyete kadar Türk Yurdu olarak kalması sağlanmıştır.

Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ilerlemenin gurunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle şanlı ve şerefli zaferimizin 103'ncü yıl dönümünde, Malazgirt'ten Büyük Taarruza bu eşsiz zaferlerin komutanları Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." - ERZURUM