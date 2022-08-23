Erzurum haberleri: Şenkaya'ya Hükümet Konağı Belediye ve Adliye Binası temeli atıldı Erzurum Şenkaya ilçe merkezinde Hükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı binasının temelleri dua ve kurban kesimi ile atıldı.

Şenkaya'ya Hükümet Konağı Belediye ve Adliye Binası temeli atıldı

ERZURUM - Erzurum Şenkaya ilçe merkezinde Hükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı binasının temelleri dua ve kurban kesimi ile atıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Hükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı binasının temeli atıldı. 3 bin 500 metre kare olacak şekilde projelendirilen Hükümet Binasında Kaymakamlık, Belediye ve Adliye Sarayı olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Proje 2023 yılının Kasım ayında tamamlanarak teslim edilecek.

İnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma sahibi Fatih Gökhan inşaat hakkında bilgiler aktardı.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ise "Bugün ilçemiz için önemli bir yatırım için bir araya geldik. 1960 yılı yapımı hükümet konağımız vardı, adliye binamız devam ediyordu. 62 yıl hizmet vermiş binamız ama günümüz şartlarında ilçemizde yetersiz kalıyordu. Buda 2019 yılında göreve geldiğimizde ilk hedefimiz ilçemize güzel bir Hükümet Konağı, Belediye Binası ve Adliye Binası kazandırmaktı. Bunun için girişimler yaptık, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımıza, milletvekillerimize, Kaymakamımıza ve destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah inşaatımız kısa sürede biter, hem ilçemize estetik görüntüsü olur hem de ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluruz. Şuan Şenkayamız şantiye gibi, birçok inşaatımız devam etmekte. Doğalgaz çalışmaları devam ediyor, inşaatlarımız devam ediyor. Bu güzel çalışmalarımız birlik ve beraberliğimizden kaynaklanıyor. İlçemize yeni binamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır da temeli atılan inşaatın Şenkaya halkına hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Daha sonra Şenkaya İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından dua edildi, tekbirlerle kurban kesilerek projenin temeli atıldı.