Erzurum haberleri... Tekman'da petrol aranıyor Yerel Haberler Erzurum yerel gündem haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum'un Tekman ilçesinde sondaj kuyusu açarak, petrol arama çalışmalarına başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum'un Tekman ilçesinde sondaj kuyusu açarak, petrol arama çalışmalarına başladı. Tekman ilçesi Taşkesen mevkiinde petrol arama çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Döner (rotary) sondaj teknolojisi ile yaklaşık 60 bin hektarlık arazide derinliği maksimum 2,553 metre olacak şekilde 'Taşkesen-1' arama kuyusu açıldı. Kuyular ile sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmalarında petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bakın şu anda Tekman'da petrol sondajı yapılıyor. Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak" dedi. (Çağrı Korkmaz - Ahmet Uğur Budak /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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