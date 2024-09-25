Erzurum Emniyet Müdürü'nden Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Hınıs ilçesinde yaşayan engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kadir Yırtar, kardeşimizin akülü aracıyla yolları aşacağına, o güzel kalbiyle de dünyada ki tüm engelleri aşacağına inandığını ifade etti. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü olarak özel vatandaşımızın aracını güzel günlerde kullanmasını diliyoruz" denildi. - ERZURUM