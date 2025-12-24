Minik yüreklerden arkadaşlarına destek

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, tedavi gören arkadaşları için bir şiir kitabı çıkardı ve imza gününde elde ettikleri geliri tedavisine bağışladı.

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Kültür Kurumu İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sunay Cankesen ve ailelerinin desteği ile "Benim Hayalim Benim Dünyam" isimli bir şiir kitabı çıkardılar. 26 minik yürek baskısı yapılan 32 sayfalık kitabın tanıtımı ve imza günü için bir araya geldi. Okul salonundaki imza gününe Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul öğretmen ve yöneticileri ile veliler katıldı. Satışı yapılan her bir kitabı imzalayan çocuklar elde edilen geliri arkadaşlarının tedavisine bağışlayarak örnek davranış sergiledi. Kültür Kurumu İlkokulu 2-C sınıfı öğretmeni Sunay Cankesen, ortaya çıkan eserin bir çok manada değerli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, "Çocuklarım hem şiiri kitabı çıkardı hem tedavisi devam eden arkadaşlarına az da olsa destek oldular. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. - ERZURUM