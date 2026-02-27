Vali Aydın Baruş başkanlığında, afet ve acil durum toplantısı yapıldı

Erzurum'u iki gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kapalı mahalle yollarının açılması, Ana arterlerde ulaşımın kontrollü sağlanması, Ağır tonajlı araç geçişlerinin düzenlenmesi, Elektrik arızalarına müdahale çalışmaları ele alındı.

Çalışmaların kriz merkezinde 24 saat esasına göre ve kurumlar arası koordinasyonla sürdürüldüğü belirtildi.

İl genelinde bin 282 mahallenin bin 167'sinin kapalı, 115'inin açık durumda olduğu açıklandı.

Gaziler-Karaurgan, Erzurum-Tekman dağ yolu, Erzurum-Çat-Karlıova (büyük araçlar), Mercan-Çat ve Çat-Mercan (çift yönlü) yollarının ulaşıma kapalı olduğu Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ettirdiği ifade edildi.

Türk Kızılayı ekipleri; Erzurum-Bayburt, Erzurum-Bingöl, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan karayollarında 4 araç ve 8 personelle görev yaptığı, 600 adet bisküvi, 600 adet su ve 600 adet meyve suyundan oluşan kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle değerlendirildiğini, şehir merkezinde iş yerlerine erişim konusunda da gerekli önlemlerin ele alındığını ifade etti. Vali Baruş, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürdürülebilirliği için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı