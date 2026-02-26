Haberler

Erzurum Kent Merkezinde Eğitime 1 Günlük Kar Molası

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, soğuk hava ve don riski nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

(ERZURUM) - Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Valilik duyurusunda, diğer ilçelere ilişkin kararların ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı belirtildi.

Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istenirken, karla mücadele çalışmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarı yapıldı.

Yetkililer, gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

