Erzurum'da Yılmaz çifti, çocuklarının sünnet düğününde takılan hediyeleri Filistin halkına bağışladı.

Erzurum'un Olur ilçesinde yaşayan Güven ve Neşe Yılmaz çifti herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Oğullarının sünnet düğününde takılan hediyelerin tamamını Filistin'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Vakfı Olur Şubesine bağışladı.

Olur Müftü Vekili ve Vakıf Şube Başkan Vekili Cihan Subaşı, duyarlı aileye bağış makbuzunu takdim etti. - ERZURUM