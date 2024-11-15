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Erzurum'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Erzurum'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısında 'El Ele Güvenli Geleceğe' ve 'Gençlik Güvenli Gelecek' projelerini tanıtarak terörle mücadele konularında farkındalık oluşturdu. Toplantıda 450 öğrenciye ulaşılırken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Büro Amirliğince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"El Ele Güvenli Geleceğe" ve "Gençlik Güvenli Gelecek" projeleri kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ülkemize yararlı birey olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilere polis olarak her zaman yanlarında olduğumuz mesajını vermek, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda sunumlar yapılarak toplamda 450 kişiye ulaşılırken akabinde stant açılarak bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Program kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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