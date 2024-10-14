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Erzurum'da Türkiye'nin İlk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu İncelendi

Erzurum'da Türkiye'nin İlk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu İncelendi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nu ziyaret ederek merkezin 7/24 hizmet sunan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkez, hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla kuruldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu olarak hizmet veren merkezde incelemelerde bulundu.

Kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek, hayvan hastalıklarının yerinde müdahale ile yayılmasının önüne geçmek amacıyla kurulan alanı gezen Vali Çiftçi, 7/24 hizmet veren merkezin çalışmalarını yerinde gördü. Vali Çiftçi, inceleme esnasında Tarım İl Müdürü Alpaslan Kenger'den bilgi aldı. İl Müdürü Kenger, merkezin açılış tarihi olan 19 Eylül 2023'ten bugüne kadar Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda 6 bin 268 araç ve 201 bin 285 hayvan kontrol edildiği bilgisini verdi.

İnceleme esnasında Vali Çiftçi'ye Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karayolları 12. Bölge Müdür Yardımcısı Göktan Tanyıldızı ve kurum müdürleri eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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