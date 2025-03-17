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Erzurum'da Torpil Şakası Genç Kızın Gözünü Yaraladı

Erzurum'da Torpil Şakası Genç Kızın Gözünü Yaraladı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir grup genç, kurs merkezinin önünde otururken bir torpilin patlaması sonucu 17 yaşındaki Z.K. yaralandı. Olayda gözüne isabet eden torpil parçaları nedeniyle genç kız hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edilmesine karar verildi. Vatandaşlar, bu tür patlayıcı maddelerin kontrolünün artırılmasını talep ediyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gençlerin torpil şakası bir genç kızın gözünün yaralanmasına neden oldu.

Erzurum'da bir kurs merkezinde eğitim gören 17 yaşındaki Z.K, arkadaşlarıyla kursun kapısının önünde oturup sohbet ederken bir an yanlarındaki patlama sesi ile korktular. Bu esnada kursun hemen yanında bulunan başka bir binadan çıkan gençlerin attığı torpil, Z.K'nin oturduğu yerin hemen yanına düştü. Z.K, torpil parçalarının sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Z.K. ilk müdahalesi sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve burada müdahalesi yapıldı. Genç kızın gözüne denk gelen parçalar nedeniyle ameliyat edilmesine karar veren doktorlar göz servisine sevk etti.

Bu arada torpilin patlama anı sokakta bulunan kurs merkezinin güvenlik kamerasıyla an be an kayıt altına alındı. Erzurum'da Ramazan aylarında alınan tüm önlemlere ve kontrollere rağmen torpil ve benzeri patlayıcı madde satışlarının önüne geçilemiyor. Vatandaşlar bu noktada daha fazla hassasiyet ve denetim yapılmasını istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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