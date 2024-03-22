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Erzurum'da Tarihi Cami Yenilendi

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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde bulunan 1355 yılında inşa edilen tarihi cami, köy halkının özverili çabalarıyla yeni bir görünüme kavuştu. Köy halkı tarihi camiyi aydınlatarak muhteşem bir görsel oluşturdu.

Tamamı köy halkı tarafından karşılanan ve kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen ışıklandırma projesi, caminin minare ve çevresine yerleştirilen modern aydınlatma sistemleriyle dikkat çekiyor. Ramazan ayı öncesi yapılan çalışma ile bölgeye yeni bir canlılık kazandırıldı.

Eski ahşap minarenin yerine beton bir minare inşa edilmesiyle cami daha sağlam bir yapıya kavuşurken, köy halkı da tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkmış oldu. Proje sayesinde cami çevresindeki yaşlı insanlar, artık daha aydınlık bir ortamda vakit geçireceklerini belirtirken, gençler ise birlik ve dayanışma ruhunu canlandırdıkları için gurur duyuyor.

Uzundere'nin tarihi camii, sadece bir ibadet mekanı olmanın ötesinde, köy halkının birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bir simge haline geldi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Ertek, Ali Ertek, Cevdet Er, Bekir Ertek, Mustafa Şahin ve Dikyar Derneği Başkanı Ömer Bayraktar, caminin yapılan ışıklandırma çalışmasıyla farklı bir görünüm kazandığını belirterek, "Mahallemize çok yakıştı. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Çok memnun olduk" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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