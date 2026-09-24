Haberler

Erzurum'da SYDV performans toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da SYDV performans toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan SYDV Performans Değerlendirme Toplantısı’nda 2025 II. dönem ve 2026 I. dönemi vakıf çalışmaları ele alındı. Toplantıya 20 ilçe kaymakamı ve ilçe SYDV müdürleri katıldı; yardımların hızlı ulaştırılması için koordinasyon vurgulandı.

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılı II. Dönem ile 2026 yılı I. Dönemine ait vakıf çalışmaları, performans kriterleri ve il genelinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri masaya yatırıldı. Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 20 ilçe kaymakamı, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan ile ilçe SYDV müdürleri katıldı.

Vakıfların Performansı ve Sosyal Yardımlar Ele Alındı

Toplantıda, Erzurum genelinde dezavantajlı vatandaşlara yönelik sürdürülen nakdi ve ayni yardımlar, projeler ve vatandaşların başvuru süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik atılan adımlar değerlendirildi. İlçe vakıflarının dönemlik performanslarının tek tek incelendiği koordinasyonda, yardımların ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin ulaştırılması için koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Vali Aydın Baruş, sosyal devlet ilkesinin sahadaki en önemli uygulayıcıları olan vakıfların, vatandaşların derdine derman olmak için kesintisiz bir özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Toplantı, ilçe vakıf müdürlerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı
Yalova semalarında denize uzanan hortum İstanbul'dan görüntülendi! 5 dakika boyunca net şekilde izlendi

Gökyüzünden denize uzandı! O anlar İstanbul'dan kaydedildi
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı

90+24'te akılalmaz olay!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor

Adliyelerde iki yeni birim kuruluyor
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya olay beğeni! Sonrasında bakın ne yaptı

Vlahovic'ten Serenay'a olay hamle! Sonrası daha bomba
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya