Erzurum'da SMA Hastası Teoman İçin Dayanışma Kampanyası Destekleniyor

SMA Tip 1 hastası Teoman Çiftçi'nin ailesi, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti.

Erzurumlu Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çifti, henüz 10 günlükken SMA teşhisi konulan üç aylık bebekleri Teoman için yürüttükleri Valilik onaylı kampanya hakkında Başkan Oral'a bilgi verdi. Ziyarette minik Teoman'ın tedavi sürecine yönelik yürütülen çalışmalar ve kampanyanın ilerleyişi ele alındı.

Başkan Hakan Oral, görüşmede yaptığı açıklamada, toplumun bu tür hassas konularda daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu tür durumlarda hepimizin sorumluluğu, bir yavrumuzun sağlığına kavuşması için kenetlenmektir. Teoman bebeğimiz için atılacak her adım, onun yaşamına umut olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erzurum Ticaret Borsası olarak Teoman bebeğin tedavi sürecine katkı sunmak için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Oral, "Bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Toplumda birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Oral, "Bir çocuğun gülümsemesi, hepimizin ortak mutluluğudur" diyerek herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

Minik Teoman'ın sağlığına kavuşması için yürütülen kampanyaya katkı sağlayan ve sesini duyuran herkese teşekkür eden Başkan Oral, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.