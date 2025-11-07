Haberler

Erzurum'da SMA Hastası Teoman İçin Dayanışma Kampanyası Destekleniyor

Erzurum'da SMA Hastası Teoman İçin Dayanışma Kampanyası Destekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMA Tip 1 hastası olan üç aylık Teoman Çiftçi'nin ailesi, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret ederek tedavi süreci için yürütülen kampanya hakkında bilgi verdi. Başkan Oral, toplumun bu konuda daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı ve kampanyaya destek olmaya çağırdı.

SMA Tip 1 hastası Teoman Çiftçi'nin ailesi, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti.

Erzurumlu Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çifti, henüz 10 günlükken SMA teşhisi konulan üç aylık bebekleri Teoman için yürüttükleri Valilik onaylı kampanya hakkında Başkan Oral'a bilgi verdi. Ziyarette minik Teoman'ın tedavi sürecine yönelik yürütülen çalışmalar ve kampanyanın ilerleyişi ele alındı.

Başkan Hakan Oral, görüşmede yaptığı açıklamada, toplumun bu tür hassas konularda daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu tür durumlarda hepimizin sorumluluğu, bir yavrumuzun sağlığına kavuşması için kenetlenmektir. Teoman bebeğimiz için atılacak her adım, onun yaşamına umut olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erzurum Ticaret Borsası olarak Teoman bebeğin tedavi sürecine katkı sunmak için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Oral, "Bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Toplumda birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Oral, "Bir çocuğun gülümsemesi, hepimizin ortak mutluluğudur" diyerek herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

Minik Teoman'ın sağlığına kavuşması için yürütülen kampanyaya katkı sağlayan ve sesini duyuran herkese teşekkür eden Başkan Oral, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Ülke şokta! Cuma namazı kana bulandı, onlarca yaralı var
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Trump talimat verdi, ABD ordusu o ülkeyi vurmak için hazırlığa başladı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.