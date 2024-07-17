Erzurum'da Sel Felaketi: Evler Yıkıldı, Araçlar Zarar Gördü

(ERZURUM) - Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları bu bölgeye geldi. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Şu ana kadar 15 evin zarar gördüğünü bizzat kendim tespit ettim. Bunun dışında ahırlar, depolar ve zirai aletler de sel felaketinde zarar görmüş durumda" dedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü. Sel nedeniyle mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluştu. Mahallede çalışmalara başlayan ekipler, evleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurdu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağıştan etkilenen mahallede incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, felaketin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

İlgi kurumların zarar tespit çalışmalarına başladığını ifade eden Vali Çiftçi, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları bu bölgeye geldi. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Köyde 18 hane var. 50 civarında da vatandaşımız yaşıyor. Bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım Orman İl Müdürlüğümüz de tarım arazileri ve hayvan varlığında meydana gelen zararları tespit etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgedeki yaraları saracağız" dedi.

Vali Çiftçi, "Şu ana kadar 15 evin zarar gördüğünü bizzat kendim tespit ettim. Bunun dışında ahırlar, depolar ve zirai aletler de sel felaketinde zarar görmüş durumda. ARAS EDAŞ kesilen elektriğin verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. TELEKOM Müdürlüğümüz de çalışmalarını yapıyor. İletişimde bir sorun yok. Devlet burada vatandaşı için gereken adımları atacak" diye konuştu.