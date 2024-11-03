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Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail Saldırılarını Protesto Etti
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da bir araya gelen sağlık çalışanları, Lala Mustafa Paşa Camisi önünden Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Eczacılık Fakültesinden Ahmet Talha Yer, Gazze'deki saldırılara dikkat çekerek boykot çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da 51'nce haftada da devam etti.

Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yakutiye Medresesi önünde toplanan grup adına yapılan basın açıklamasını Eczacılık Fakültesinden Ahmet Talha Yer yaptı.

Yer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İşgalci siyonistler Gazze'deki hastanelere ve meslektaşlarımıza saldırmaya devam ediyorlar. Gazze'de sağlık hizmeti verilebilen nadir kurumlardan olan Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım katını hedef alan canilerin bu saldırısı sonucu yoğun bakım ünitesinde ciddi hasar oluşmuş durumda. 15 hasta yeterli fiziki imkan bulunamadığı ve cerrahların alıkonması sebebiyle ameliyat edilemiyor. Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla yetinmeyen katil şebekesi; bu sefer de Suriye ve Lübnan arasındaki El-Masna sınır kapısını hedef aldı. Bu eylemler gösteriyor ki İsrail kendi kirli emelleri karşısında duran her türlü hedefe hiçbir ilke gözetmeksizin saldırma cüretini göstermeye devam edecektir. Onların Türk devletine ve milletine musallat olmuş uluslararası ortakları ise ancak "hizmet" ettikleri abilerinin yamacında gebermeye veyahut devletimizin kararlı duruş ve iradesi ile hapislerde çürümeye layıktır. Bundan başkası düşünülemez."

2 milyarlık İslam ümmetinin izzetini, namusunu savunmak gibi ağır bir yükü omuzlayan 2 milyonluk Gazze halkı ve onun hekim ve sağlık çalışanlarının üzerine düşen mücadeleyi hakkıyla yerine getirirken, dünyanın geri kalanı bu zulmü bir film seyreder gibi seyrettiğini söyleyen Ahmet Talha Yer, "Bizler gibi bu zulmü kabullenmeyen, zulüm karşısında ben ne yapabilirim diyen her bir fert için boykot çağrımızı yineliyoruz. Boykot; haksızlığa karşı bir duruş, bir haykırış ve bir meydan okumadır. Katillerin en büyük güç kaynağı olan iktisadi güçlerine karşı açılmış bir savaştır" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından yapılan dua ile protesto eylemi sonlandırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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