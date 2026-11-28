Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 159'uncu haftasında bir araya geldi.

Lalapaşa Camii önünde soğuk havaya rağmen toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

"Görmedik, tanımadık, sevmedik, gündemimize almadık"

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimliği Uzmanı Uzman Doktor Muhammet Mutlu, "Onlar biliyorlardı. Kainatın bizim için mescit kılındığını, İslam coğrafyasının her köşesinde okunan ezanların aynı Rabbe çağırdığını biliyorlardı. Nerede olursa olsunlar Müslüman kardeşlerimizin bizimle aynı kıbleye yöneldiğini, onların üstümüzdeki haklarını biliyorlardı. Biz onların bildiğini bilemedik. Sınırları cetvelle çizenler, bizim cehaletimizden güç alarak aynı kıbleye yönelen kalpleri birbirinden ayırdılar. Aynı vaktin namazından çıktık ama onların namaz kılacak camilerini bombalayanların ürettiği ayakkabıları geçirdik ayağımıza. Bizler sıcak sularla abdest alabilirken, onları hapishanelerde teyemmümle abdest almaya mecbur bırakanların ekmeğine yağ sürdük. Aynı oruca niyet ettik ama onlar iftar etmeden bir sonraki oruca niyet etti, bizse onları oruçlu katledenlerin bize sattığı içeceklerle oruç açtık. Oysa Efendimiz, müminlerin birbirini sevmekte ve birbirine merhamet etmekte bir vücudun azaları gibi olduğunu, biri ağrıyınca diğerinin de onunla birlikte uykusuz kaldığını haber vermişti. O Nebi bize Kudüs'e gitmeyi, gidemiyorsak kandillerini aydınlatmak için yağ göndermemizi emretmemiş miydi? Ne zaman Yahudilerin necis postallarıyla mescidimizi kirletip ateşe verdiğini gördüğümüz halde kanalı değiştirip dizimize devam edecek hale geldik biz? Mescid-i Aksa'da kılınan iki rekat namazın başka yerlerde kılınan bin rekat namaz gibi olduğunu da bize O haber vermemiş miydi? Biz orayı nasıl altın kubbeli tarihi bir mimariden ibaret zannettik? Görmedik, tanımadık, sevmedik, gündemimize almadık" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, dua ederek programı sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı