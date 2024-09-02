Erzurum'da sağanak yağış heyelana neden oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafta sonunda etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle kapanan Oltu- Artvin karayolunda üç gündür ulaşım sağlanamıyor.

Olur Taşlıköy mahallesi ile Ayvalı Barajının gövde yakınında yaşanan heyelan aralıklarla devam ediyor. Yolun büyük bir bölümü ulaşıma kapanırken bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, Oltu Artvin yolunun her yağmur sonrası heyelan yaşandığını belirterek sürekli yolun kapandığını söylediler.

Ayvalı Barajında Balık üretiminde çalışan Taner Atmaca. 'Üç gündür yolumuz kapalı herhangi bir çalışmada yok bundan dolayı yöre halkı mağduriyet yaşıyor. Yetkililerin bir an önce yolu trafiğe açması gerekiyor' dedi.

Bursa'dan memleketine tatile gelen Veysel Alkan ise 'Çataksu Mahallesine gideceğim yol kapalı gidemiyoruz. Üç gündür geliyorum buraya bakıyorum yol kapalı geri dönüyorum. Yetkililerden bir anca yolumuzun açılmasını istiyoruz. Üç gündür burada iş makinası da yok gelen gidende yok bekliyoruz' dedi.

Heyelan nedeniyle bilgede bulunan yüksek gerilim enerji hatlarının da zarar gördüğü belirtildi. - ERZURUM