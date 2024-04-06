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Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

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Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi işletmelere yönelik gıda denetimleri artırıldı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada gıda işletmelerinin risk esaslı denetimleri çerçevesinde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 ay boyunca 6 bin 118 adet üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde; Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince bin 37 adet, İlçe Müdürlükleri tarafından 2 bin 920 adet olmak üzere toplam 3 bin 957 adet denetim gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Ramazan ayı içerisinde bin 639 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, bu denetimler neticesinde: 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince 2'si taklit ve tağşiş olmak üzere 24 adet idari yaptırım kararı alınmış ve işletmelere toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulanmıştır.

2024 yılı Bakanlık/İl Gıda Numune Alma Planı kapsamında ve şikayet/şüphe üzerine 102 adet numune alınmış olup 6 adet numune sonucu olumsuz çıkmıştır. Ayrıca Savcılık Makamı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan 3 adet gıda kaynaklı hastalık ihbarlarına istinaden 3 işletmeye idari yaptırım uygulanmış olup, bir adet işletme ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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