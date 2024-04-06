Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi işletmelere yönelik gıda denetimleri artırıldı.
Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada gıda işletmelerinin risk esaslı denetimleri çerçevesinde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 ay boyunca 6 bin 118 adet üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde; Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince bin 37 adet, İlçe Müdürlükleri tarafından 2 bin 920 adet olmak üzere toplam 3 bin 957 adet denetim gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Ramazan ayı içerisinde bin 639 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, bu denetimler neticesinde: 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince 2'si taklit ve tağşiş olmak üzere 24 adet idari yaptırım kararı alınmış ve işletmelere toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulanmıştır.
2024 yılı Bakanlık/İl Gıda Numune Alma Planı kapsamında ve şikayet/şüphe üzerine 102 adet numune alınmış olup 6 adet numune sonucu olumsuz çıkmıştır. Ayrıca Savcılık Makamı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan 3 adet gıda kaynaklı hastalık ihbarlarına istinaden 3 işletmeye idari yaptırım uygulanmış olup, bir adet işletme ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. - ERZURUM