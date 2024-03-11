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Erzurum'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazında Camiler Doldu

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Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı Erzurum'da, Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camiler tercih edildi.

Erzurum'da Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum'da, "11 Ayın Sultanı" Ramazan'da Ulu Camii, Lala Paşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa ve Şeyhler, Ayazpaşa, Kurşunlu, Gez ve Gürcükapı gibi Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camiler vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor. İlk teravih namazında ise bazı camilerde vatandaşlar yoğunluktan yer bulamadı.

Ramazan ayı sebebiyle tüm camilerde mukabele okunurken, Yakutiye'de 7, Palandöken, Aziziye ve Oltu'da 2, İspir, Uzundere, Tortum ve Narman'da ise 1'er camide hatimle teravih namazı kıldırılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Narmanlı Camii bahçesinde ihtiyaç sahiplerini için iftar çadırı kuruldu. Hatimle teravih kılınacak camiler ise şöyle:

Yakutiye: Ayazpaşa, Gürcükapı, Narmanlı, Üniversite, Dervişağa, Gez ve Şükrüpaşa, Aziziye: Dadaşkent merkez, Gezköy Mahallesi, Palandöken: Hacı Muammer, Oluroğulları, Oltu: Aslanpaşa, Yeşil, Tortum: Merkez, Uzundere: Çarşı, Narman: Merkez, İspir: Meydanlı.

Ayrıca, iftar sonrası çocuklarıyla camilere gelenler, hem dini sohbetleri dinliyor hem de Ramazan ayının manevi havasını hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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