Erzurum'da Polis Akademisi Orkestrası Konseri

Erzurum'da düzenlenen Polis Akademisi Orkestrası konserinde polis aileleri unutulmaz bir gece yaşadı. Konserde şarkılar ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

Erzurum'da Polis Akademisi Orkestrası konserinde polis aileleri unutulmaz bir gece yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bilecik'ten başlayan "Zaferden Cumhuriyete 100. Yıl Konseri" etkinliği Erzurum ile devam etti. Atatürk Üniversitesi kültür Merkezi'nde düzenlenen konser etkinliğine polis okulu öğrencileri, polisler ve aileleri katıldı.

Polis Akademisi Orkestrası söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşatırken, sahnede yer alan halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

Konseri Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ve Erzurum POMEM öğrencileri de izledi.

Konser sonunda Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a doğum günü dolayısıyla çiçek sunumu yapıldı. - ERZURUM