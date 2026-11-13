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Erzurum'da özel ihtiyaçlı bireyler atölyelerde el emeğiyle sanat eserleri üretiyor

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Erzurum'da özel ihtiyaçlı bireyler atölyelerde el emeğiyle sanat eserleri üretiyor
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelli Aktif Yaşam Merkezindeki özel ihtiyaçlı bireyler, el sanatları ve resim atölyelerinde eser üretiyor. Atölyeler kursiyerlerin el becerilerini geliştirip kendilerini ifade etmelerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlıyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelli Aktif Yaşam Merkezinde eğitim alan özel ihtiyaçlı bireyler, düzenlenen atölye çalışmalarıyla hayallerini sanata dönüştürüyor.

Erzurum'da özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Aktif Yaşam Merkezinde, kursiyerlere yönelik çeşitli el sanatları ve resim atölyeleri düzenleniyor.

El emeğiyle yeteneklerini geliştiriyorlar

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılan özel ihtiyaçlı bireyler, boya ve çeşitli el işi malzemeleriyle ortaya çıkardıkları eserlerle hem el becerilerini geliştiriyor hem de kendilerini ifade etme imkanı buluyor. Renklerin ve el emeğinin buluştuğu etkinliklerde ortaya çıkan ürünler, merkezin sıcak atmosferinde sergileniyor.

Sosyal hayata uyumları destekleniyor

Kurum yetkilileri, düzenlenen bu etkinliklerle özel ihtiyaçlı vatandaşların yeteneklerini keşfetmelerine alan açtıklarını belirtti. Birlikte üretmenin mutluluğunu ve heyecanını paylaşan kursiyerlerin, sosyal becerilerinin güçlenmesine ve özgüvenlerinin artmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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